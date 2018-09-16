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Фура раздавила легковушку на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин (видео)
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Фура раздавила легковушку на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин (видео) 

Южный автомобиль + ещё 1 11 часов назад
Фото: Южный автомобиль
В груду металла превратился легковой автомобиль после ДТП в Краснодарском крае сегодня днем. Авария произошла сегодня днем на 99 километре трассы Темрюк-Краснодар-Кропоткин на подъезде к станице Ивановской. По словам очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не убедился в безопасности маневра при развороте, после чего в легковушку врезался большегруз Volvo. В результате столкновения ВАЗ-2115 превратился в груду металла, а фуру отбросило на разделительную полосу. В результате аварии пострадали два человека 72 лет и 16 лет, находившиеся в ВАЗ-2115.
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