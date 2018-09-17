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В Красноармейском районе отечественная легковушка попала под колеса фуры
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В Красноармейском районе отечественная легковушка попала под колеса фуры 

АиФ — Юг + ещё 2 15 часов назад
Фото: АиФ – Юг
16 сентября днем на 99 километре трассы Темрюк-Краснодар-Кропоткин, недалеко от станицы Ивановской, водитель ВАЗ-2115 при совершении разворота не пропустил фуру «Volvo» и столкнулся с ней.
Очевидцы опубликовали видеозапись.
На кадрах видно, что отечественная легковушка превратилась в груду металла и вряд ли подлежит восстановлению. У фуры во время аварии серьезно пострадала кабина. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека: 72 года и 16 лет.
На месте работали бригада «скорой помощи» и полиция.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, под Новороссийском погибли две девушки, спасая сбитую собаку.
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