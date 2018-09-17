В Красноармейском районе отечественная легковушка попала под колеса фуры

16 сентября днем на 99 километре трассы Темрюк-Краснодар-Кропоткин, недалеко от станицы Ивановской, водитель ВАЗ-2115 при совершении разворота не пропустил фуру « Volvo » и столкнулся с ней.

Очевидцы опубликовали видеозапись.

На кадрах видно, что отечественная легковушка превратилась в груду металла и вряд ли подлежит восстановлению. У фуры во время аварии серьезно пострадала кабина. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека: 72 года и 16 лет.

На месте работали бригада «скорой помощи» и полиция.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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