«Лада Калина» перевернулась в Самаре на улице Арена-2018 

Авария произошла сегодня, 16 сентября, меньше двух часов назад.
По данным пресс-службы областного главка, ДТП случилось в восемь часов вечера. По предварительной информации, водитель автомобиля ”Лада Калина” не справился с управлением на новой, построенной к чемпионату мира по футболу улице под названием Арена-2018. Машина перевернулась. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Уже известно, что в ДТП пострадала женщина. С травмами ее увезли в медучреждение.
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