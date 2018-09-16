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«Лада Калина» перевернулась в Самаре на улице Арена-2018
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«Лада Калина» перевернулась в Самаре на улице Арена-2018 

ТРК Губерния 11 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Авария произошла сегодня, 16 сентября, меньше двух часов назад.
По данным пресс-службы областного главка, ДТП случилось в восемь часов вечера. По предварительной информации, водитель автомобиля ”Лада Калина” не справился с управлением на новой, построенной к чемпионату мира по футболу улице под названием Арена-2018. Машина перевернулась. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Уже известно, что в ДТП пострадала женщина. С травмами ее увезли в медучреждение.
Фото: Pixabay.com
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