В Тверской области в перевернувшейся машине пострадала 3-летняя девочка

В Краснохолмском районе Тверской области около 18:30 легковушка вылетела в кювет, где опрокинулась. В аварии пострадали пассажиры, в том числе ребенок.

На 165 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжино водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Затем автомобиль перевернулся. Водитель не пострадал, пострадали пассажиры, среди них и 3-летняя девочка.

Ребенок был пристегнут, и находился в автокресле. Водитель без признаков алкогольного опьянения, — сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

Обстоятельства происшествия уточняются.