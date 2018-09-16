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В Тверской области в перевернувшейся машине пострадала 3-летняя девочка
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В Тверской области в перевернувшейся машине пострадала 3-летняя девочка 

tvernews.ru 10 часов назад
Фото: tvernews.ru
В Краснохолмском районе Тверской области около 18:30 легковушка вылетела в кювет, где опрокинулась. В аварии пострадали пассажиры, в том числе ребенок.
На 165 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжино водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Затем автомобиль перевернулся. Водитель не пострадал, пострадали пассажиры, среди них и 3-летняя девочка.
Ребенок был пристегнут, и находился в автокресле. Водитель без признаков алкогольного опьянения, — сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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