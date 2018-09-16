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Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и пассажирского автобуса в Ачите
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Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и пассажирского автобуса в Ачите 

e1.ru 10 часов назад
Фото: e1.ru
Вечером 16 сентября в Ачитском городском округе произошла серьёзная авария. На улице Ленина столкнулись Lada Kalina и автобус, который ехал из Екатеринбурга в Башкирию по маршруту № 747.
По предварительным данным, в автобусе ехали 12 пассажиров. Четверо из них в результате столкновения получили незначительные травмы.
Два человека, которые ехали в легковом автомобиле, скончались на месте ДТП.
— В легковом автомобиле водитель и пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте аварии, — сообщил пресс-секретарь МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняют сотрудники ГИБДД. По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.
— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом. Сотрудники ГИБДД территориального ОВД города Ачит устанавливают обстоятельства автокатастрофы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — добавил полковник Горелых.
На место ДТП также выезжали спасатели. Они доставали тела погибших из смятой легковушки, отсоединили клеммы от аккумулятора и смыли с дороги разлившееся топливо.
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