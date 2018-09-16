Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и пассажирского автобуса в Ачите

Вечером 16 сентября в Ачитском городском округе произошла серьёзная авария. На улице Ленина столкнулись Lada Kalina и автобус, который ехал из Екатеринбурга в Башкирию по маршруту № 747.

По предварительным данным, в автобусе ехали 12 пассажиров. Четверо из них в результате столкновения получили незначительные травмы.

Два человека, которые ехали в легковом автомобиле, скончались на месте ДТП.

— В легковом автомобиле водитель и пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте аварии, — сообщил пресс-секретарь МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Обстоятельства произошедшей аварии выясняют сотрудники ГИБДД . По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.

— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом. Сотрудники ГИБДД территориального ОВД города Ачит устанавливают обстоятельства автокатастрофы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — добавил полковник Горелых.

На место ДТП также выезжали спасатели. Они доставали тела погибших из смятой легковушки, отсоединили клеммы от аккумулятора и смыли с дороги разлившееся топливо.