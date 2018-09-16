Шёл на красный: на Солнечной водитель «Калины» сбил насмерть пешехода 

Правоохранители выясняют детали происшествия
Вечером в воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошло смертельное ДТП. На перекрестке улицы Солнечной и Восьмой просеки под колесами машины погиб пешеход.
— 28-летний водитель «Калины» сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу по по пешеходному переходу. Очевидцы говорят, что пешеход шел на красный сигнал светофора, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
От полученных травмы пострадавший скончался на месте аварии. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют детали происшествия. Они просят всех жителей Самарской области соблюдать ПДД и не переходить дорогу на красный.