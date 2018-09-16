Под Екатеринбургом легковушка врезалась в автобус, есть погибшие

Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и рейсового автобуса. Авария произошла на трассе в районе поселка Ачит.

Как сообщает «ФАН», водитель легковушки не справился с управлением на повороте и допустил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП погибли водитель легковушки и пассажир. Еще 4 человека получили травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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