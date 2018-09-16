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В Самаре насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу на красный
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В Самаре насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу на красный 

ТРК Губерния 10 часов назад
Фото: ТРК Губерния
О том, что 35-летний мужчина вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, рассказали очевидцы.
Смертельное ДТП случилось в областном центре сегодня, 16 сентября, в половине десятого вечера. 28-летний парень на «Калине» выехал на перекрёсток 8-й просеки и Солнечной в ту минуту, когда на дорогу выскочил пешеход. Как рассказали очевидцы произошедшего, на светофоре в этот момент горел зелёный свет для автомобилистов. Вазовская легковушка не успела затормозить перед мужчиной. Случился сильный удар. Пешеход получил серьёзные травмы и мгновенно скончался. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, сообщает пресс-служба областного главка.
Фото: Pixabay.com
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