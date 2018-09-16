В Самаре насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу на красный

О том, что 35-летний мужчина вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, рассказали очевидцы.

Смертельное ДТП случилось в областном центре сегодня, 16 сентября, в половине десятого вечера. 28-летний парень на «Калине» выехал на перекрёсток 8-й просеки и Солнечной в ту минуту, когда на дорогу выскочил пешеход. Как рассказали очевидцы произошедшего, на светофоре в этот момент горел зелёный свет для автомобилистов. Вазовская легковушка не успела затормозить перед мужчиной. Случился сильный удар. Пешеход получил серьёзные травмы и мгновенно скончался. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, сообщает пресс-служба областного главка.

Фото: Pixabay.com