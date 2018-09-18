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Концерн BMW продал на мировом авторынке более 173 тыс. машин
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Концерн BMW продал на мировом авторынке более 173 тыс. машин 

«Автостат Инфо» + ещё 5 55 минут назад
Фото: Car.ru
Концерн BMW продал на мировом авторынке более 173 тыс. машин В августе 2018 года объем продаж автомобилей концерна BMW на глобальном авторынке составил 173 454 ед., что на 2% превысило результат продаж за тот же месяц 2017 года.
В этом объеме на автомобили марки BMW пришлось 151 663 ед. (+3,2%), а на машины бренда MINI — 21 529 ед. (-5,3%). За полные восемь месяцев текущего года баварский автопроизводитель реализовал во всем мире 1 597 021 автомобиль, улучшив прошлогодний результат продаж на 1,6%. За январь-август на мировом авторынке было продано 1 365 498 машин BMW, что на 2% оказалось больше прошлогоднего результата, а также 229 204 ед. MINI (-0,7%).
В прошлом месяце в Европе BMW AG продал 63 169 машин (+0,7%), включая 23 015 авто, реализованных на рынке Германии (+4,3%). В Китае продажи компании выросли в августе на 13% до 53 520 ед., а в США, наоборот, сократились на 1,5% до 27 589 ед. Объем европейских продаж концерна BMW вырос за восемь месяцев до 701 832 ед. (+0,8%). При этом в Германии показатели реализации сократились до 202 810 ед. (-0,5%). В Китае был отмечен рост продаж на 4,2% до 400 013 ед. авто. Напомним, что в России, как сообщают в «Автостат Инфо», марка BMW продала в августе 2018 года 3208 новых машин, на 39% больше, чем годом ранее. С января по август текущего года продажи компании на авторынке РФ выросли на 24,8% к результату за аналогичный период прошлого года, то есть с 17 266 до 21 547 ед. авто.
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