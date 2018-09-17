Водитель такси, влетевший в людей на остановке в Киеве, мог быть под наркотиками

Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

«Правоохранители установили, что таксист, находясь за рулем " Ниссана ", не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако две женщины получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной потерпевшей травма руки, у другой — закрытая черепно-мозговая травма», — говорится в сообщении.

Свидетели рассказали, что сразу после аварии водитель пытался сбежать.

Его задержали и направили к врачу-наркологу, так как полицейские во время общения с ним заподозрили, что он мог находиться за рулем, будучи под действием наркотических веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия опубликовал «Киев Оперативный».

В августе другого водителя такси, который врезался в бетонный парапет в Киеве, также заподозрили в приеме наркотических веществ. В результате той аварии от сильнейшего удара погибла пассажир — 41-летняя жительница Черниговской области.

Ранее сообщалось, что другой пьяный водитель стал причиной двойного ДТП в Киеве. Сначала он сбил семью на пешеходном переходе, затем вылетел на трамвайные пути. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.