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Водитель такси, влетевший в людей на остановке в Киеве, мог быть под наркотиками
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Водитель такси, влетевший в людей на остановке в Киеве, мог быть под наркотиками 

Украина.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
«Правоохранители установили, что таксист, находясь за рулем "Ниссана", не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако две женщины получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной потерпевшей травма руки, у другой — закрытая черепно-мозговая травма», — говорится в сообщении.
Свидетели рассказали, что сразу после аварии водитель пытался сбежать.
Его задержали и направили к врачу-наркологу, так как полицейские во время общения с ним заподозрили, что он мог находиться за рулем, будучи под действием наркотических веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео с места дорожно-транспортного происшествия опубликовал «Киев Оперативный».
В августе другого водителя такси, который врезался в бетонный парапет в Киеве, также заподозрили в приеме наркотических веществ. В результате той аварии от сильнейшего удара погибла пассажир — 41-летняя жительница Черниговской области.
Ранее сообщалось, что другой пьяный водитель стал причиной двойного ДТП в Киеве. Сначала он сбил семью на пешеходном переходе, затем вылетел на трамвайные пути. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Кроме того, подозреваемая в деле о резонансном ДТП в Харькове Елена Зайцева во время происшествия находилась под воздействием наркотиков. Напомним, в прошлом году приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева проехала на красный свет светофора, столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял местный ритейлер Геннадий Дронов. В результате Lexus выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились пешеходы. Под колесами автомобиля Зайцевой погибли пять человек, еще шесть были госпитализированы.
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