В августе объем вторичный продаж на рынке автобусов сократился на 10%

В августе объем вторичный продаж на рынке автобусов сократился на 10% Всего 1897 б/у автобусов было реализовано в России в августе этого года, — о чем говорится в отчете «Автостат Инфо». По данным статистки компании, рынок подержанных автобусов «просел» до 1897 ед. техники против 2015 автобусов, перепроданных в августе 2017-го.

В отчетный месяц перепродажи автобусов-иномарок выросли на 15,3%, а перепродажи российской техники, наоборот, сократились на 15,8%. При этом сегмент отечественных машин выигрывает у иномарок по перепродажам «в штуках». В августе текущего года было реализовано 1436 российских автобусов с пробегом и только 461 иномарка.

По результатам первых восьми месяцев 2018 года объем перепродаж автобусов снизился на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года, а именно с 16 383 ед. техники, проданных за январь-август 2017 года, до 15 051 шт., реализованную в этом году.