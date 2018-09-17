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В августе объем вторичный продаж на рынке автобусов сократился на 10%
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В августе объем вторичный продаж на рынке автобусов сократился на 10% 

«Автостат Инфо» 7 часов назад
В августе объем вторичный продаж на рынке автобусов сократился на 10% Всего 1897 б/у автобусов было реализовано в России в августе этого года, — о чем говорится в отчете «Автостат Инфо». По данным статистки компании, рынок подержанных автобусов «просел» до 1897 ед. техники против 2015 автобусов, перепроданных в августе 2017-го.
В отчетный месяц перепродажи автобусов-иномарок выросли на 15,3%, а перепродажи российской техники, наоборот, сократились на 15,8%. При этом сегмент отечественных машин выигрывает у иномарок по перепродажам «в штуках». В августе текущего года было реализовано 1436 российских автобусов с пробегом и только 461 иномарка.
По результатам первых восьми месяцев 2018 года объем перепродаж автобусов снизился на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года, а именно с 16 383 ед. техники, проданных за январь-август 2017 года, до 15 051 шт., реализованную в этом году.
Статистика показывает, что только в августе текущего года объем перепродаж автобусов марки «ПАЗ» сократился на 10% до 876 ед. В то же время на 60% до 133 ед. выросли продажи б/у автобусов Hyundai. Третье место среди брендов рынка автобусов с пробегом в августе занял «КАВЗ» — 97 ед. техники (-12%), а четвертое и пятое места — «НЕФАЗ» (96 ед., -11%) и «ЛИАЗ» (88 шт., +3,5%). С начала года и по август включительно на вторичном рынке автобусов в России было реализовано 6864 автобуса «ПАЗ» (-3,6%), 1068 машин «НЕФАЗ» +14,6%), 767 ед. техники «МАЗ» (-6%), 729 «ЛИАЗов» (-31%) и 640 ед. «КАВЗ» (-18,4%).
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