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В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек
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В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек 

Газета.Ru + ещё 26 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате ДТП на Кубани были госпитализированы 22 человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, авария произошла около 22.30 на 47-м километре трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская. Водитель автобуса Neoplan, следовавшего из Анапы в Ярославль, не справился с управлением и съехал в лесополосу.
"В настоящее время 22 человека доставлены в медицинское учреждение на осмотр. Всего в автобусе находилось около 40 человек", — сообщили в ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в Краснодарском крае погибли пять человек.
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