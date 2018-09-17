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«Хонда» влетела в припаркованный автомобиль с девушкой-подростком
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«Хонда» влетела в припаркованный автомобиль с девушкой-подростком 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Поздно вечером 16 сентября в Новосибирске на Волочаевской «Хонда Аккорд» протаранила припаркованную «Хонду Цивик».
Авария случилась возле остановками «Почтовая» и «Гусинобродское шоссе»
«"Хонда Аккорд" двигалась по Волочаевской у дома №200 в сторону ГБШ и на полном ходу влетела в припаркованную «Хонду Цивик», в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, её увезли на скорой», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Кроме того, по сообщению аваркомов, от удара припаркованный автомобиль отбросило вперёд примерно на 10 метров.
Информация о состоянии девушки выясняется.
Также на выходных в субботу вечером на улице Бориса Богаткова «Лада» въехала в припаркованную «Тойоту» и вытолкнула её на тротуар — «Тойота» наехала на свою хозяйку, которая рядом торговала овощами.
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