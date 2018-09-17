«Хонда» влетела в припаркованный автомобиль с девушкой-подростком

Поздно вечером 16 сентября в Новосибирске на Волочаевской « Хонда Аккорд» протаранила припаркованную «Хонду Цивик».

Авария случилась возле остановками «Почтовая» и «Гусинобродское шоссе»

«"Хонда Аккорд" двигалась по Волочаевской у дома №200 в сторону ГБШ и на полном ходу влетела в припаркованную «Хонду Цивик», в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, её увезли на скорой», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Кроме того, по сообщению аваркомов, от удара припаркованный автомобиль отбросило вперёд примерно на 10 метров.

Информация о состоянии девушки выясняется.