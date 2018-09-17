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На Кольцовском тракте водитель «газели» протаранил ограждение и сбежал
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На Кольцовском тракте водитель «газели» протаранил ограждение и сбежал 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
На Кольцовском тракте, сразу после моста на Химмаш слетел с дороги автомобиль ГАЗ-3302. Судя по всему, фургон ехал в сторону аэропорта, но в какой-то момент водитель не справился с управлением и улетел в дорожное ограждение.
После столкновении «газель» перевернуло на бок. Перевёрнутую «газель» проезжавшие мимо автомобилисты заметили около 04:35. Самого водителя рядом с машиной при этом не было.
— Там видно колею, он ехал по дороге прямо и в какой-то момент свернул. На мокрой траве его занесло в забор. Скорее всего, водитель уснул, — рассказал E1.RU один из автовладельцев.
На фотографиях с места ДТП видно, что у автомобиля смята передняя часть кузова, также при столкновении «газель» снесла несколько секций забора.
Е1.RU запросил комментарий в ГИБДД.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, сняли его на видеорегистратор или обладаете еще какой-либо информацией, напишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
Прочитайте полезную инструкцию E1.RU о том, как помочь пострадавшему в ДТП и при этом не навредить ему ещё больше. Эти знания, если вам когда-нибудь не посчастливится оказаться на месте аварии.
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