На Кольцовском тракте водитель «газели» протаранил ограждение и сбежал

На Кольцовском тракте, сразу после моста на Химмаш слетел с дороги автомобиль ГАЗ-3302. Судя по всему, фургон ехал в сторону аэропорта, но в какой-то момент водитель не справился с управлением и улетел в дорожное ограждение.

После столкновении «газель» перевернуло на бок. Перевёрнутую «газель» проезжавшие мимо автомобилисты заметили около 04:35. Самого водителя рядом с машиной при этом не было.

— Там видно колею, он ехал по дороге прямо и в какой-то момент свернул. На мокрой траве его занесло в забор. Скорее всего, водитель уснул, — рассказал E1.RU один из автовладельцев.

На фотографиях с места ДТП видно, что у автомобиля смята передняя часть кузова, также при столкновении «газель» снесла несколько секций забора.

Е1.RU запросил комментарий в ГИБДД

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