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Более 20 человек оказались в больнице после ДТП на Кубани
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Более 20 человек оказались в больнице после ДТП на Кубани 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Рейсовый автобус «Анапа-Ярославль» вечером воскресенья 16 сентября, съехал с трассы в кювет. Как сообщает ТАСС, в результате инцидента в больницы доставлены 22 человека.
«Водитель пассажирского автобуса около 22.30 мск на 47-м километре трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская в Ленинградском районе Краснодарского края не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу», — рассказали агентству в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Всего в автобусе находились около 40 человек, погибших нет.
Полиция начала проверку по факту ДТП.
19 августа рейсовый автобус влетел в грузовик на Ставрополье. Тогда погибли два человека, 16 были госпитализированы.
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