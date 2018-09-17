Более 20 человек оказались в больнице после ДТП на Кубани

Рейсовый автобус «Анапа-Ярославль» вечером воскресенья 16 сентября, съехал с трассы в кювет. Как сообщает ТАСС, в результате инцидента в больницы доставлены 22 человека.

«Водитель пассажирского автобуса около 22.30 мск на 47-м километре трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская в Ленинградском районе Краснодарского края не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу», — рассказали агентству в пресс-службе краевого ГУ МВД

Всего в автобусе находились около 40 человек, погибших нет.

Полиция начала проверку по факту ДТП.

19 августа рейсовый автобус влетел в грузовик на Ставрополье. Тогда погибли два человека, 16 были госпитализированы.