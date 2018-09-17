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Во Владивостоке осудили водителя, который насмерть сбил человека
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Во Владивостоке осудили водителя, который насмерть сбил человека 

АиФ-Владивосток + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Во Владивостоке осужден 39-летний водитель, который из-за нарушений ПДД сбил человека.
Инцидент произошёл в январе 2018 года. Тогда мужчина, управляя машиной Mitsubishi Fuso, в районе дома на улице Волгоградская, 74 совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на пешеходном переходе.
Потерпевший мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд взыскал в подсудимого 500 тысяч рублей.
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