На Алтае пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом 

БАРНАУЛ, 17 сен — РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Алтайском крае, в результате чего травмы получили 15 человек, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП с автобусом произошло поздней ночью на 101 км автодороги «Павловск — Ребриха — Буканское» в Мамонтовском районе Алтайского края.
"Водитель, управляя автобусом Setra S215HD, не справился с управлением, выехал на левую обочину и допустил опрокидывание в кювет. В автобусе находилось 42 пассажира. В результате ДТП 15 пассажирам с ушибами и ссадинами тела была оказана медицинская помощь в Центральной районной больнице села Мамонтово", — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Мамонтовский» устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает МЧС региона, в ликвидации ДТП приняли участие 20 человек и 10 единиц техники. Движение на автодороге не перекрывалось.