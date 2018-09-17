Все пассажиры попавшего в ДТП на Кубани автобуса выехали в Ярославль

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости . Все пассажиры автобуса «Анапа — Ярославль», попавшего в ДТП в Краснодарском крае, выехали домой, сообщила РИА Новости представитель ярославской туристической компании «В другие города», организовавшей поездку.

"Все 39 пассажиров в данный момент выезжают домой, в Ярославль, на другом автобусе. Серьезно никто не пострадал, и врачи всех отпустили", — сказала собеседница агентства.

Автобус Neoplan Анапа — Ярославль в ночь на понедельник вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы. Впоследствии медики заявили об отсутствии серьезных травм у потерпевших. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на Т-образном перекрестке и допустил съезд в лесополосу, полиция проводит проверку.