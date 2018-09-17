Ещё
Попавших в ДТП на Кубани 17 пассажиров доставили в пункт временного размещения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Попавших в ДТП на Кубани 17 пассажиров доставили в пункт временного размещения 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 17 сентября. Семнадцать пассажиров, которым не потребовалась медицинская помощь после ДТП с автобусом в Ленинградском районе Краснодарского края, доставлены в пункт временного размещения в станицу Ленинградская. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей транспортировке в пункт назначения в Ярославль, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Пассажиры, обратившиеся за медицинской помощью, направлены в ЦРБ Ленинградского района и Павловского района. Оставшиеся пассажиры эвакуированы в пункт временного размещения в станицу Ленинградская. В настоящее время с перевозчиком решается вопрос о дальней транспортировке оставшихся пассажиров к пункту назначения в Ярославль", — рассказали в ведомстве.
Для оказания психологической помощи в пункт временного размещения направлен психолог МЧС России. К ликвидации последствий происшествия привлечено 29 человек и 10 единиц техники.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса сообщением Анапа — Ярославль не справился с управлением на трассе в Ленинградском районе Краснодарского края и съехал в лесополосу. В больницы были доставлены 22 человека. Всего в автобусе находилось около 40 человек.
ТАСС: последние новости
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 19 человек Внедорожник въехал в супермаркет в Петербурге Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ленобласти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек
Составлен ТОП дешевых кроссоверов в РФ1
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Крупное ДТП в центре Москвы: столкнулись четыре авто2
Названы популярные в РФ китайские автомобили
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение