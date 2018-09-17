Попавших в ДТП на Кубани 17 пассажиров доставили в пункт временного размещения

ТАСС , 17 сентября. Семнадцать пассажиров, которым не потребовалась медицинская помощь после ДТП с автобусом в Ленинградском районе Краснодарского края, доставлены в пункт временного размещения в станицу Ленинградская. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей транспортировке в пункт назначения в Ярославль, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Пассажиры, обратившиеся за медицинской помощью, направлены в ЦРБ Ленинградского района и Павловского района. Оставшиеся пассажиры эвакуированы в пункт временного размещения в станицу Ленинградская. В настоящее время с перевозчиком решается вопрос о дальней транспортировке оставшихся пассажиров к пункту назначения в Ярославль", — рассказали в ведомстве.

Для оказания психологической помощи в пункт временного размещения направлен психолог МЧС России. К ликвидации последствий происшествия привлечено 29 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса сообщением Анапа — Ярославль не справился с управлением на трассе в Ленинградском районе Краснодарского края и съехал в лесополосу. В больницы были доставлены 22 человека. Всего в автобусе находилось около 40 человек.