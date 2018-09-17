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15 человек получили травмы в результате аварии в Алтайском крае
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15 человек получили травмы в результате аварии в Алтайском крае 

Вести.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В ночь на понедельник, 17 сентября, в Алтайском крае опрокинулся пассажирский автобус. В результате ЧП, произошедшего на автодороге «Павловск — Ребриха — Буканское» в Мамонтовском районе, 15 человек пострадали. Такие данные СМИ сообщили представители Единой дежурно-диспетчерской службы района.
Как уточняется, в момент аварии в автобусе находились 42 пассажира. У всех пострадавших — мелкие травмы. У одного человека — подозрение на перелом ключицы. Детей среди пострадавших нет, передает ТАСС.
Девять пассажиров автобуса с попутным транспортом отправились в Барнаул. Пострадавшие в настоящее время проходят осмотр в Центральной районной больнице села Мамонтово.
По предварительным данным, водитель автобуса, не справившись с управлением, съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась на бок.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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