15 человек получили травмы в результате аварии в Алтайском крае

В ночь на понедельник, 17 сентября, в Алтайском крае опрокинулся пассажирский автобус. В результате ЧП, произошедшего на автодороге «Павловск — Ребриха — Буканское» в Мамонтовском районе, 15 человек пострадали. Такие данные СМИ сообщили представители Единой дежурно-диспетчерской службы района.

Как уточняется, в момент аварии в автобусе находились 42 пассажира. У всех пострадавших — мелкие травмы. У одного человека — подозрение на перелом ключицы. Детей среди пострадавших нет, передает ТАСС

Девять пассажиров автобуса с попутным транспортом отправились в Барнаул. Пострадавшие в настоящее время проходят осмотр в Центральной районной больнице села Мамонтово.

По предварительным данным, водитель автобуса, не справившись с управлением, съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась на бок.