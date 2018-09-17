Автобус с пассажирами опрокинулся в Алтайском крае

Пассажирский автобус опрокинулся в ночь на понедельник на трассе Павловск — Ребриха — Буканское. В результате ДТП пострадали 15 человек, они получили небольшие травмы.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и упала на бок. В автобусе находились 42 пассажира, сообщает ТАСС . 15 человек получили медицинскую помощь в Мамонтовской ЦРБ.

Девять пассажиров, которые отделались испугом, попутным транспортом отправили в Барнаул. По факту происшествия полиция проводит проверку. Уточняется, что дорога, где произошла авария, была скользкой: накануне там прошёл дождь.

Ранее News. ruсообщал, что на Кубани автобус вылетел с дороги в лесополосу. Авария произошла с автобусом Neoplan, следовавшим рейсом Анапа — Ярославль. На 47 км трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская в Ленинградском районе Краснодарского края.

В результате госпитализированы 22 человека из сорока, ехавших в автобусе. Они доставлены в больницу на осмотр.