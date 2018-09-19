В Ульяновске таксист без водительских прав и его пассажир погибли в аварии

Утром 18 сентября «Лада-Гранта», украшенная символикой «Яндекс-такси», врезалась в столб на Западном бульваре. Водитель погиб, два пассажира были госпитализированы, один из них позже скончался в больнице. Оказалось, что у водителя не было водительского удостоверения, сообщают в ГИБДД региона.