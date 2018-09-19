В Ульяновске таксист без водительских прав и его пассажир погибли в аварии 

Утром 18 сентября «Лада-Гранта», украшенная символикой «Яндекс-такси», врезалась в столб на Западном бульваре. Водитель погиб, два пассажира были госпитализированы, один из них позже скончался в больнице. Оказалось, что у водителя не было водительского удостоверения, сообщают в ГИБДД региона.
Согласно сводкам ГИБДД в 5.10 утра на Западном бульваре 20-летний не имеющий прав на управление транспортным средством за рулём автомобиля «ВАЗ-219010» с символикой «Яндекс-такси», не справившись с управлением, вылетел с автодороги на трамвайные пути и врезался в столб. Сам водитель погиб на месте. Доставленный в больницу 22-летний пассажир скончался через несколько часов, второй пассажир, 21-летний молодой человек также был госпитализирован, по данным регионального Минздрава, его состояние стабильно тяжелое, он переведен из реанимации в стационар.