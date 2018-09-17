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В Новосибирске столкнулись два легковых автомобиля
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В Новосибирске столкнулись два легковых автомобиля 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Вечером в воскресенье случилось ДТП в Ленинском районе на улице Немировича-Данченко. Столкнулись два легковых автомобиля марки «Тойота Корона» и «Хендай Солярис». Информация о случившемся поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 18:00.
Спасатели приехали на место происшествия через десть минут. Пострадавшие сами выбрались из автомобилей до приезда спасателей, их осмотрели врачи «Скорой помощи». Спасатели МАСС обеспечили стабилизацию транспортных средств и их противопожарную безопасность, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
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