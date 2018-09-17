В Новосибирске столкнулись два легковых автомобиля

Вечером в воскресенье случилось ДТП в Ленинском районе на улице Немировича-Данченко. Столкнулись два легковых автомобиля марки « Тойота Корона» и «Хендай Солярис». Информация о случившемся поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 18:00.

Спасатели приехали на место происшествия через десть минут. Пострадавшие сами выбрались из автомобилей до приезда спасателей, их осмотрели врачи «Скорой помощи». Спасатели МАСС обеспечили стабилизацию транспортных средств и их противопожарную безопасность, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.