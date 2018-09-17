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Погибшие в ДТП на улице Герцена в Омске оказались супругами
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Погибшие в ДТП на улице Герцена в Омске оказались супругами 

АиФ-Омск + ещё 3 10 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Как уже писал «АиФ в Омске», 16 сентября в 14:10 на перекрёстке улиц 24-й Северной и Герцена произошло смертельное ДТП. Между собой столкнулись автомобили Lada Priora и Mitsubishi L200, в результате чего иномарка наехала на светофорный столб, который упал на двух стоявших пешеходов. От полученных травм супруги 22 и 23 лет скончались.
Освидетельствование водителей машин на месте аварии показало, что оба водителя были в трезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее следователи установили, что водитель автомобиля Lada Priora ехал по улице 24-я Северная и совершил запрещённый манёвр при повороте налево в сторону улицы Герцена. Ведется допрос свидетелей, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.
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