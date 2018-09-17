В страшном ДТП на улице Герцена столб задавил двух пешеходов

16 сентября в 14;20 в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация об аварии на улице Герцена. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 41-летний водитель автомобиля Lada Priora ехал по улице 24-я Северная со стороны улице Орджоникидзе. Во время поворота налево на улицу Герцена он столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, двигавшемся во встречном направлении. За рулём пикапа находился 33-летний мужчина.

Из-за столкновения иномарка врезалась в столб, который упал на двух пешеходов. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте, а мужчина-пешеход от полученных травм погиб в больнице. Их личности сейчас устанавливаются. Полиция проводит проверку.