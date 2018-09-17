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Неработающий светофор стал причиной ДТП в Санкт-Петербурге
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Неработающий светофор стал причиной ДТП в Санкт-Петербурге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Дорожное происшествие произошло на перекрёстке 3-ей Советской и Мытнинской улиц.
Водитель Газели не уступил дорогу легковушки и влетел в неё.
Информация о пострадавших не поступала.
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