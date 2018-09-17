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Шестилетний ребенок попал в больницу из‐за ДТП в столице Камчатки
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Шестилетний ребенок попал в больницу из‐за ДТП в столице Камчатки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Петропавловске-Камчатском в больнице оказались двое пешеходов. Одним из них был шестилетний мальчик. Об этом сообщил сайт «Камчатка».
16 сентября в городе произошло две аварии с участием пешеходов. В одном пострадал несовершеннолетний ребенок, в другом 29-летний мужчина.
В первом случае ДТП случилось в 16:30 (по местному времени) на улице Академика Королева. Мужчина на иномарке сбил шестилетнего мальчика. Малыш выбежал из-за припаркованного автомобиля и угодил под колеса. Его госпитализировали.
Во втором эпизоде 25-летний водитель Toyota Corsa сбил мужчину, который переходил Петропавловское шоссе по нерегулируемому переходу. Его доставили в больницу.
Обоим пострадавшим оказали первую помощь. Их наблюдают доктора.
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