Шестилетний ребенок попал в больницу из‐за ДТП в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском в больнице оказались двое пешеходов. Одним из них был шестилетний мальчик. Об этом сообщил сайт «Камчатка».

16 сентября в городе произошло две аварии с участием пешеходов. В одном пострадал несовершеннолетний ребенок, в другом 29-летний мужчина.

В первом случае ДТП случилось в 16:30 (по местному времени) на улице Академика Королева. Мужчина на иномарке сбил шестилетнего мальчика. Малыш выбежал из-за припаркованного автомобиля и угодил под колеса. Его госпитализировали.

Во втором эпизоде 25-летний водитель Toyota Corsa сбил мужчину, который переходил Петропавловское шоссе по нерегулируемому переходу. Его доставили в больницу.

Обоим пострадавшим оказали первую помощь. Их наблюдают доктора.