Три человека пострадали при лобовом столкновении Nissan и УАЗа в Шелехове

Три человека пострадали, когда лоб в лоб столкнулись автомобиль Nissan Almera и УАЗ в Шелехове.

Дорожная авария произошла в 22:20 16 сентября, сообщили корреспонденту «АиФ-Иркутск» в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области. 57-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в УАЗ, ехавший навстречу.

От удара различные травмы получил водитель иномарки, его 39-летний пассажир и 48-летний водитель отечественного автомобиля. Все они были доставлены в больницу, поэтому пройти тест на освидетельствование состояния алкогольного опьянения не успели. Однако в больнице у них взята кровь на анализ, которая позволит установить, был ли водитель иномарке пьян за рулем.