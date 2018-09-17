На ЕКАД автомобиль улетел в болото, водитель утонул

Утром на выезде с Уралмаша на проспекте Космонавтов произошла авария. Как сообщают очевидцы, с дороги в водоём съехал автомобиль.

— Авария в сторону Верхней Пышмы перед ЕКАД, в болото улетела машина, утонула по самые окна. Рядом реанимация и ДПС , — рассказал Е1.RU читатель.

По данным источника Е1.RU, машина действительно утонула, водитель остался внутри и погиб. Сейчас на место должны приехать спасатели и вытащить его.

Мы обратились за комментарием в ГИБДД, там подтвердили, что такое ДТП действительно произошло, водитель погиб. На месте работают инспекторы и выясняют обстоятельства, подробности обещают сообщить позже.

Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, успели сделать фото или снять видео, присылайте их на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.