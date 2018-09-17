В ДТП с автобусом под Ачитом погибли два человека

Вечером 16 сентября на трассе под Ачитом столкнулись рейсовый автобус (сообщением Екатеринбург — Башкирия) и Lada Kalina. Виновником аварии стал водитель легковушки — он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. "В автобусе ехали 12 пассажиров, пострадали четыре женщины 1996, 1931, 1947 и 1957 годов рождения. За медицинской помощью они обратились уже по прибытии в точку назначения. В легковом автомобиле водитель, мужчина 1983 года рождения, и пассажир, мужчина 1986 года рождения, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте аварии", — рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых В настоящее время выясняется, был ли алкоголь в крови погибшего водителя.