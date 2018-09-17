Ещё
В ДТП с автобусом под Ачитом погибли два человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП с автобусом под Ачитом погибли два человека 

Уралинформбюро 47 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Вечером 16 сентября на трассе под Ачитом столкнулись рейсовый автобус (сообщением Екатеринбург — Башкирия) и Lada Kalina. Виновником аварии стал водитель легковушки — он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
"В автобусе ехали 12 пассажиров, пострадали четыре женщины 1996, 1931, 1947 и 1957 годов рождения. За медицинской помощью они обратились уже по прибытии в точку назначения. В легковом автомобиле водитель, мужчина 1983 года рождения, и пассажир, мужчина 1986 года рождения, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте аварии", — рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В настоящее время выясняется, был ли алкоголь в крови погибшего водителя.
Уралинформбюро: последние новости
Екатеринбурженка попала под колеса мотоцикла на Уралмаше Задавивший байкера под Первоуральском дальнобойщик сел на 3 года Сбивший на "зебре" челябинку лихач сел на 3 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек
Составлен ТОП дешевых кроссоверов в РФ1
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Крупное ДТП в центре Москвы: столкнулись четыре авто2
Названы популярные в РФ китайские автомобили
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение