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Число катастроф с автобусами Костромы все растет и растет
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Число катастроф с автобусами Костромы все растет и растет 

Kostroma.Today 35 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме растет число аварий, участниками которых становятся автобусы, узнал KOSTROMA.TODAY. Статистику в своем выступлении в облдуме привел уполномоченный по правам человека.
Как выяснилось, вине водителей автобусов в 2016 году произошло 20 аварий, а в 2017 году — уже 31 авария. При этом только в прошлом году в таких авариях пострадали 42 человека.
Причины такой аварийности не совсем ясны.
«В отдельных случаях отмечалось несоблюдение режима труда водителей», — говорится в докладе уполномоченного по правам человека.
Также одной из причин ДТП с автобусами является то, что многие водители работают без кондукторов. Они отвлекаются во время движения, и это увеличивает число аварий.
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