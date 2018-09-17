Число катастроф с автобусами Костромы все растет и растет

В Костроме растет число аварий, участниками которых становятся автобусы, узнал KOSTROMA.TODAY. Статистику в своем выступлении в облдуме привел уполномоченный по правам человека.

Как выяснилось, вине водителей автобусов в 2016 году произошло 20 аварий, а в 2017 году — уже 31 авария. При этом только в прошлом году в таких авариях пострадали 42 человека.

Причины такой аварийности не совсем ясны.

«В отдельных случаях отмечалось несоблюдение режима труда водителей», — говорится в докладе уполномоченного по правам человека.

Также одной из причин ДТП с автобусами является то, что многие водители работают без кондукторов. Они отвлекаются во время движения, и это увеличивает число аварий.