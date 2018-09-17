Прокуратура проверит перевозчиков после череды аварий с участием пассажирского транспорта

В конце августа за один день произошло сразу три ДТП с участием маршруток, в которых пострадало более 20 омичей, двое из них погибли. Проверки пассажирских перевозчиков проводит региональное УМВД прокуратура города, а также Западно-Сибирское управление государственного и автодорожного надзора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Это связано с несколькими авариями, которые произошли в августе 2018 года в Омске. В ДТП с участием маршруток пострадало значительное количество пассажиров, при этом два из них погибли — пассажирка и водитель микроавтобуса.

— По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Проведение указанной проверки находится на контроле прокурора города Омска, — сообщили в ведомстве.