Ещё
Прокуратура проверит перевозчиков после череды аварий с участием пассажирского транспорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокуратура проверит перевозчиков после череды аварий с участием пассажирского транспорта 

Омск Здесь 16 часов назад
Фото: Омск Здесь
В конце августа за один день произошло сразу три ДТП с участием маршруток, в которых пострадало более 20 омичей, двое из них погибли. Проверки пассажирских перевозчиков проводит региональное УМВД, прокуратура города, а также Западно-Сибирское управление государственного и автодорожного надзора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Это связано с несколькими авариями, которые произошли в августе 2018 года в Омске. В ДТП с участием маршруток пострадало значительное количество пассажиров, при этом два из них погибли — пассажирка и водитель микроавтобуса.
— По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Проведение указанной проверки находится на контроле прокурора города Омска, — сообщили в ведомстве.
Омск Здесь: последние новости
Омский судебный пристав не ходил на работу и получал зарплату В Омске водитель на "Ладе" сбил насмерть двух пешеходов Водитель искорёженного в ДТП ВАЗа находится в тяжелом состоянии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение