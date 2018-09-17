В Иркутской области полицейские привлекли к ответственности более 100 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на дорогах Приангарья в рамках проведения сплошных проверок сотрудники Госавтоинспекции области

выявили свыше 130 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. С участием пьяных водителей было совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек.

Так, в Нижнеудинске около девяти часов

вечера управлявший автомобилем « ВАЗ — 2107» местный житель, будучи

нетрезвым, при перестроении столкнулся с грузовиком «Скания», после чего

скрылся с места автоаварии. В результате поисковых мероприятий

правонарушитель был установлен и привлечён к административной

ответственности.

В Тайшете в первом часу дня на улице

Пушкина нетрезвая женщина-водитель на внедорожнике « Лексус » допустила

столкновение с седаном « Фольксваген Поло». Владельцам обеих машин

причинён материальный ущерб.

В Иркутске в шестом часу утра на улице

Лермонтова следовавший на кроссовере «Рав 4» мужчина не справился с рулевым управлением и протаранил припаркованную иномарку « Тойота Авео»,

которая от удара врезалась во впередистоящей автомобиль «Волга».

В Заларинском районе около одиннадцати

часов вечера житель Тырети выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом « Хонда Степ Вагон». Виновник отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Во всех случаях виновные граждане привлечены к административной ответственности. Их транспорт был помещён на штраф-стоянку.

Полиция просит граждан беспрекословно

соблюдать правила дорожного движения, только их строгое исполнение

позволит избежать трагических последствий на дорогах региона.