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В Иркутской области полицейские привлекли к ответственности более 100 нетрезвых водителей
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В Иркутской области полицейские привлекли к ответственности более 100 нетрезвых водителей 

Хот + ещё 1 13 часов назад
Фото: Хот
За минувшие сутки на дорогах Приангарья в  рамках проведения сплошных проверок сотрудники Госавтоинспекции области
выявили свыше 130 водителей, управлявших транспортными средствами в  состоянии опьянения. С участием пьяных водителей было совершено 9  дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек.
Так, в Нижнеудинске около девяти часов
вечера управлявший автомобилем «ВАЗ — 2107» местный житель, будучи
нетрезвым, при перестроении столкнулся с грузовиком «Скания», после чего
скрылся с места автоаварии. В результате поисковых мероприятий
правонарушитель был установлен и привлечён к административной
ответственности.
В Тайшете в первом часу дня на улице
Пушкина нетрезвая женщина-водитель на внедорожнике «Лексус» допустила
столкновение с седаном «Фольксваген Поло». Владельцам обеих машин
причинён материальный ущерб.
В Иркутске в шестом часу утра на улице
Лермонтова следовавший на кроссовере «Рав 4» мужчина не справился с  рулевым управлением и протаранил припаркованную иномарку «Тойота Авео»,
которая от удара врезалась во впередистоящей автомобиль «Волга».
В Заларинском районе около одиннадцати
часов вечера житель Тырети выехал на полосу встречного движения и  столкнулся с микроавтобусом «Хонда Степ Вагон». Виновник отказался от  прохождения медицинского освидетельствования.
Во всех случаях виновные граждане привлечены к административной ответственности. Их транспорт был помещён на штраф-стоянку.
Полиция просит граждан беспрекословно
соблюдать правила дорожного движения, только их строгое исполнение
позволит избежать трагических последствий на дорогах региона.
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