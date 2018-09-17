В Иркутской области полицейские привлекли к ответственности более 100 нетрезвых водителей 

За минувшие сутки на дорогах Приангарья в рамках проведения сплошных проверок сотрудники Госавтоинспекции области
выявили свыше 130 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. С участием пьяных водителей было совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек.
Так, в Нижнеудинске около девяти часов
вечера управлявший автомобилем «ВАЗ — 2107» местный житель, будучи
нетрезвым, при перестроении столкнулся с грузовиком «Скания», после чего
скрылся с места автоаварии. В результате поисковых мероприятий
правонарушитель был установлен и привлечён к административной
ответственности.
В Тайшете в первом часу дня на улице
Пушкина нетрезвая женщина-водитель на внедорожнике «Лексус» допустила
столкновение с седаном «Фольксваген Поло». Владельцам обеих машин
причинён материальный ущерб.
В Иркутске в шестом часу утра на улице
Лермонтова следовавший на кроссовере «Рав 4» мужчина не справился с рулевым управлением и протаранил припаркованную иномарку «Тойота Авео»,
которая от удара врезалась во впередистоящей автомобиль «Волга».
В Заларинском районе около одиннадцати
часов вечера житель Тырети выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Хонда Степ Вагон». Виновник отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Во всех случаях виновные граждане привлечены к административной ответственности. Их транспорт был помещён на штраф-стоянку.
Полиция просит граждан беспрекословно
соблюдать правила дорожного движения, только их строгое исполнение
позволит избежать трагических последствий на дорогах региона.