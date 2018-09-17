Петрозаводчанин подал в суд на мэрию 

В Петрозаводске местный житель подал в суд на администрацию города из-за рухнувшего на его автомобиль аварийного тополя. Хозяин автомобиля требует компенсацию в размере 301 тысячи рублей.
Как пишут «Невские новости», инцидент произошел 29 мая. Сильный ветер повалил аварийный тополь, который упал на два автомобиля, нанеся им серьезные повреждения. Владелец одного автомобиля подал в суд на администрацию города, обвинив её в халатности.
Администрация согласилась с обвинениями, но посчитала требуемую компенсацию слишком большой.
Напомним, за это лето в Петрозаводске упали около 40 деревьев.
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