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За минувшие выходные в Югре в ДТП погибли четверо
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За минувшие выходные в Югре в ДТП погибли четверо 

АиФ Югра + ещё 1 15 часов назад
Фото: АиФ Югра
В минувшие выходные в Югре произошло 4 ДТП с жертвами.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября около 4 часов утра в Березовском районе в с. Саранпауль. 17-летняя девушка за рулем автомобиля «ВАЗ 2114» не выбрала безопасную скорость. Ее машину выбросило с дороги на обочину. Автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. В машине находились пассажиры — 2 девушки 2002 года рождения. Они получили тяжкие телесные повреждения.
На месте ДТП работают полицейские. Очевидно, что погибшая несовершеннолетняя девушка не имела водительского удостоверения.
Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Югре, всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 26 человек получил различные травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.
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