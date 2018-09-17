За минувшие выходные в Югре в ДТП погибли четверо

В минувшие выходные в Югре произошло 4 ДТП с жертвами.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября около 4 часов утра в Березовском районе в с. Саранпауль. 17-летняя девушка за рулем автомобиля « ВАЗ 2114 » не выбрала безопасную скорость. Ее машину выбросило с дороги на обочину. Автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. В машине находились пассажиры — 2 девушки 2002 года рождения. Они получили тяжкие телесные повреждения.

На месте ДТП работают полицейские. Очевидно, что погибшая несовершеннолетняя девушка не имела водительского удостоверения.