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В ДТП на Ленинградском мосту пострадали пять человек
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В ДТП на Ленинградском мосту пострадали пять человек 

АиФ-Омск + ещё 5 14 часов назад
Фото: АиФ-Омск
16 сентября около 23:10 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП на Ленинградском мосту. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 26-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по Ленинградскому мосту со стороны улицы Ленина. При перестроении он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, за рулём которого находился 51-летний мужчина.
От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Largus под управлением 29-летнего мужчины. В результате аварии водитель автомобиля Hyundai Solaris, а также водитель и три пассажира «Лады» — 32-летняя женщина, 35-летний мужчина и 4-летняя девочка были госпитализированы. Полиция проводит проверку.
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