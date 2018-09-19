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Кто в Кемерове выбирает дороги для ремонта?
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Кто в Кемерове выбирает дороги для ремонта? 

АиФ Кузбасс + ещё 5 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Жителям предлагают выбрать дороги, которые приведут в порядок. В сообществе «Безопасные и качественные дороги. Кемерово» ВКонтакте можно отдать свой голос за одну из улиц.
«В списке для голосования представлены улицы правобережной и левобережной частей города, которые, по мнению специалистов, больше всего нуждаются в ремонте.
Но, если жители с таким перечнем не согласны, они могут предложить свой вариант в комментарии и он тоже обязательно будет рассмотрен», — пояснили в комитете по работе со СМИ администрации Кемерова.
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