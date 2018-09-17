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На автодороге у деревни Гать автомобиль сбил пешехода
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На автодороге у деревни Гать автомобиль сбил пешехода 

РИА 57 15 часов назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Орловском районе накануне, 16 сентября, сообщает пресс-службе МЧС по Орловской области.
Информация об аварии поступила в 19.30 на единый номер 112. По прибытию на место происшествия сотрудники орловского пожарно-спасательного гарнизона установили, что на улице Городской в районе дома № 101 под колёса машины попал пешеход.
Спасён один человек, сообщается на сайте регионального МЧС. Подробности аварии не уточняются. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение На автодороге у деревни Гать автомобиль сбил пешехода появились сначала на РИА 57.
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