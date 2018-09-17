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Две женщины погибли при наезде на препятствие на МКАД в районе Лианозово
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Две женщины погибли при наезде на препятствие на МКАД в районе Лианозово 

Агентство «Москва» + ещё 2 15 часов назад
Смертельная дорожная авария произошла на МКАД на северо-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 16 сентября на 82 км МКАД. «Женщина 1972 г. рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершила наезд на комплект временных дорожных знаков, выставленных перед стоящей на одной из полос движения машиной КамАЗ. Знаки были оснащены включенными импульсной стрелкой и проблесковыми маячками», — сказали в пресс-службе.
В результате столкновения водитель скончалась на месте, а ее пассажирка 1951 г. рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом колена, перелом бедра и ушибы и от полученных травм умерла в машине «скорой помощи». По данному факту полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
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