На перекрестке 8-й просеки и ул. Солнечной водитель Lada Kalina насмерть сбил пешехода

По данным полиции, свидетели утверждают, что 35-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.