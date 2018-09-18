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Тюменская область готова к отопительному сезону
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Тюменская область готова к отопительному сезону 

РИА «ФедералПресс» + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание президиума регионального правительства, на котором обсудили подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.
Заместитель главы Тюменской области Вячеслав Вахрин сообщил, что работы проводятся в плановом режиме. Данный план был сформирован после анализа функционирования объектов в предыдущий период сезонной эксплуатации. Известно, что к зиме готовы 98% объектов жилищного фонда и 96% объектов коммунальной инфраструктуры.
Все мероприятия, которые влияют на старт отопительного сезона, завершатся до его начала. Заместитель губернатора рассказал, что запас твердого и жидкого топлива сформирован со значительным превышением нормативов.
Вячеслав Вахрин также отметил, что в 15 муниципальных образованиях региона принято решение о начале отопительного периода. Муниципалитеты имеют право сами начинать отопительный сезон. Заместитель губернатора также сообщил, что проблемные моменты при подготовке к зиме в регионе отсутствуют.
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарука рассказал, что отопительный сезон в столице области начнется после завершения масштабных работ на сетях и ремонтов.
Фото: pixabay.com
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