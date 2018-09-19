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Тюменская область почти на 100% готова к отопительному сезону
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Тюменская область почти на 100% готова к отопительному сезону 

РИА Новости + ещё 7 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 19 авг — РИА Новости. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в Тюменской области составляет 98%. В одиннадцати из 27 муниципалитетов региона зафиксирована полная готовность, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Подготовку жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области к грядущему отопительному сезону рассмотрели на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор", — сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы губернатора, на сегодняшний день в 15 муниципальных образованиях региона принято решение о начале отопительного периода. Сегодня муниципалитеты имеют право начинать его, не дожидаясь понижения среднесуточной температуры до восьми градусов в течение пяти суток подряд.
"Особых проблемных моментов по подготовке к зиме в регионе нет. В Тюмени старт отопительному периоду будет дан после завершения масштабных работ на сетях, связанных с развязкой по улицам Монтажников и Широтной и ремонтов по улице Таврической. Планируется, что это произойдет до конца текущей недели", — добавил представитель пресс-службы.
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