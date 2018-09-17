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На Украине пассажирский автобус столкнулся с автомобилем
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На Украине пассажирский автобус столкнулся с автомобилем 

News.ru + ещё 1 15 часов назад
В Львовской области Украины 20 человек доставлены в больницы из-за ДТП с участием автобуса. Его водитель погиб при столкновении с другим транспортным средством.
«17 сентября в 00:07 вблизи с. Лужайки Жовковского района на автодороге Львов — Рава-Русская произошло столкновение рейсового автобуса (находилось 53 человека) с легковым автомобилем», — сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что спасателям пришлось вырезать автогеном тело водителя автобуса из искореженной кабины.
Как писал News.ru, пассажирский автобус опрокинулся в ночь на понедельник, 17 сентября, на трассе Павловск — Ребриха — Буканское. В результате ДТП пострадали 15 человек, они получили небольшие травмы.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и упала на бок. В автобусе находились 42 пассажира, сообщает ТАСС. 15 человек получили медицинскую помощь в Мамонтовской ЦРБ.
Девять пассажиров, которые отделались испугом, попутным транспортом отправили в Барнаул. По факту происшествия полиция проводит проверку. Уточняется, что дорога, где произошла авария, была скользкой: накануне там прошёл дождь.
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