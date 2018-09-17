В Волгограде в час пик произошла тройная авария с маршруткой и двумя авто

На дороге образовался небольшой затор

В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице маршала Ерёменко неподалёку от перекрёстка с проспектом Металлургов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.

— Около 8:00 на проспекте Ленина в сторону центра, недоезжая метров 20 до проспекта Металлургов столкнулись маршрутка, Нива и Жигули — «пятёрка» или «семёрка», — рассказал V1.ru Сергей Попов . — Машины получили незначительные повреждения, так как в это время из большого транспортного потока было не разогнаться и удар не был сильным.

В результате аварии, по словам очевидцев, никто не пострадал. На участке автодороги затруднено движение в сторону центра.

Пробки пока удаётся избежать, но от проспекта Металлургов до пересечения с улицей Вершинина образовался небольшой затор. Автотранспорт движется со скоростью не более 20 км/ч.