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Полицейские установили водителя скрывшегося с места смертельного ДТП в Башкирии
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Полицейские установили водителя скрывшегося с места смертельного ДТП в Башкирии 

ufa1.ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: ufa1.ru
Автоледи утверждает что пешеход был на проезжей части
Сотрудникам ГИБДД удалось установить водителя, сбившего этой ночью, 17 сентября, пешехода в Караидельском районе республики. 36-летний мужчина погиб в больнице не приходя в себя. После многочасовых розыскных работ, удалось найти автомобиль Форд-Фокус, на котором и сбили пострадавшего. Хозяйку машины найти уже не составило труда, ею оказалась 29-летняя уроженка района, проживающая в Татарстане.
— Со слов женщины, пешеход был на проезжей части на момент ДТП, а место происшествия она оставила из-за того что сильно испугалась, — сообщили в ГИБДД республики.
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