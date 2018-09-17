Полицейские установили водителя скрывшегося с места смертельного ДТП в Башкирии

Автоледи утверждает что пешеход был на проезжей части

Сотрудникам ГИБДД удалось установить водителя, сбившего этой ночью, 17 сентября, пешехода в Караидельском районе республики. 36-летний мужчина погиб в больнице не приходя в себя. После многочасовых розыскных работ, удалось найти автомобиль Форд-Фокус, на котором и сбили пострадавшего. Хозяйку машины найти уже не составило труда, ею оказалась 29-летняя уроженка района, проживающая в Татарстане.

— Со слов женщины, пешеход был на проезжей части на момент ДТП, а место происшествия она оставила из-за того что сильно испугалась, — сообщили в ГИБДД республики.