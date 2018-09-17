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Ночью в Ростове произошло ДТП с пострадавшим
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Ночью в Ростове произошло ДТП с пострадавшим 

Деловое сообщество 15 часов назад
В ночь на понедельник, 17 сентября в районе Сельмаш Ростова-на-Дону произошла авария, в которой пострадал человек. Об этом сообщили свидетели в популярном городском паблике в социальных сетях. В частности, было опубликовано видео с места происшествия.
«На Сельмаше серьезная авария. На носилках сидит человек. Похоже, кого-то сбили», — написал автор публикации. По словам других очевидцев, ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем и машина врезалась в столб. Пострадавший, по словам свидетеля, находился в ней на пассажирском кресле.
Согласно официальным данным из МВД, в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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