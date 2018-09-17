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Десятки человек пострадали в крупной аварии с участием пассажирского автобуса подо Львовом
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Десятки человек пострадали в крупной аварии с участием пассажирского автобуса подо Львовом 

Украина.ру 15 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».
По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, возле села Лужайки на дороге Львов — Рава-Русская рейсовый автобус, в котором находились 53 человека, столкнулся с легковым автомобилем.
В результате погиб водитель легковушки, его тело деблокировали. Кроме того, 20 человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
По факту случившегося ведется расследование. Подробности устанавливают.
Ранее 8 человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса во Львовской области. Он также столкнулся с легковым автомобилем. Один из пострадавших — иностранец. Кроме того, в июле двое граждан России, в том числе девочка, погибли в ДТП на автодороге Киев — Чоп в Житомирской области, среди пострадавших также был гражданин РФ — 10-летний мальчик
В последнее время на Украине произошел ряд крупных дорожно-транспортных происшествий с микроавтобусами, в которых пострадали и граждане РФ, Белоруссии и Грузии. После резонансных ДТП полиция устроила проверки автоперевозчикам и решила вернуть контроль за скоростью в дорогах.
Нужно заметить, что вварии на Украине чаще всего происходят из-за катастрофического состояния дорожно-транспортной системы страны, которая не ремонтировалась и не развивалась десятилетиями. Также ДТП провоцирует аварийное состояние транспорта — в первую очередь, устаревших маршруток. По мере углубления кризиса владельцы автопарков стараются экономить на ремонте и закупке машин, а Министерство инфраструктуры слишком занято строительством гиперлупа и сетевым джихадом против Москвы.
Кроме того, нарушители правил прекрасно осознают: в случае трагедии на дороге они всегда смогут уйти от заслуженного наказания. Шум вокруг аварий постепенно стихает, и виновники самых страшных дорожных катастроф достаточно быстро выходят на свободу, благодаря тотальной коррумпированности правоохранительных органов и судебной системы.
Так, сейчас адвокаты добиваются освобождения Елены Зайцевой, которая спровоцировала страшное ДТП на центральной улице Харькова, задавив шестерых случайных прохожих.
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