В отношении водителя, который насмерть сбил мотоциклиста, возбудили дело

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 6 сентября около 20.00. На 257-м километре трассы М-8 иномарка сбила мотоциклиста. Водитель уехал в места происшествия. В результате ДТП мужчина скончался в больнице.

С помощью свидетелей сотрудники ГИБДД нашли подозреваемого — москвича, который управлял автомобилем Mercedes Benz. Его арестовали на 10 суток. Теперь в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

«После отбытия административного ареста, следствием в рамках расследования уголовного дела подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — указано в официальном сообщении.