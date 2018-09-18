Ещё
В отношении водителя, который насмерть сбил мотоциклиста, возбудили дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

В отношении водителя, который насмерть сбил мотоциклиста, возбудили дело 

АиФ + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 6 сентября около 20.00. На 257-м километре трассы М-8 иномарка сбила мотоциклиста. Водитель уехал в места происшествия. В результате ДТП мужчина скончался в больнице.
С помощью свидетелей сотрудники ГИБДД нашли подозреваемого — москвича, который управлял автомобилем Mercedes Benz. Его арестовали на 10 суток. Теперь в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.
«После отбытия административного ареста, следствием в рамках расследования уголовного дела подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — указано в официальном сообщении.
АиФ: последние новости
В Краснодарском крае автобус с ярославскими туристами попал в ДТП В Рыбинском районе водитель легковушки сбил лося У жителя Углича арестовали дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
На Волоколамском шоссе поменялась организация движения
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение