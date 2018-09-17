Ещё
Во Львовской области после ДТП с автобусом госпитализировали 20 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Львовской области после ДТП с автобусом госпитализировали 20 человек 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
В украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали о ДТП, в котором пострадали 20 человек и погиб один. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 17 сентября на автодороге Львов-Рава-Русская. Там столкнулись автобус, перевозивший 52 человека, и легковой автомобиль.
Согласно данным ведомства, в результате произошедшего скончался водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля, 20 человек были доставлены в медицинские учреждения.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Кубани были госпитализированы 22 человека. Водитель автобуса Neoplan, следовавшего из Анапы в Ярославль, не справился с управлением и съехал в лесополосу.
Газета.Ru: последние новости
В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек В Москве суперкар столкнулся с четырьмя машинами В столкновении двух машин под Ярославлем погибли пять человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение