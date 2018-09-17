Ещё
Маршрутка столкнула легковой автомобиль в кювет в Миассе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маршрутка столкнула легковой автомобиль в кювет в Миассе 

АиФ + ещё 1 13 часов назад
Фото: АиФ
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет после столкновения с маршрутным микроавтобусом на территории Миасского городского округа, сообщают в региональном управлении ГИБДД.
Аварию на дороге Миасс-Карабаш зафиксировали 16 сентября в 14 часов. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 55-летний водитель пассажирской «Газели» выбрал небезопасную скорость и не смог избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем Volkswagen Polo.
«После столкновения Volkswagen выехал за пределы дороги вправо, съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате ДТП 28-летний водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажирка ГАЗ-322121 получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — уточнили в ГИБДД.
Напомним, ранее на трассе под Озёрском в столкновении с электроопорой погибла супружеская пара.
АиФ: последние новости
Восьмимесячная девочка пострадала при столкновении автомобилей в Челябинске Автомобиль такси врезался в столб в Челябинске Два человека госпитализированы после массового ДТП в Челябинске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение