Маршрутка столкнула легковой автомобиль в кювет в Миассе

Легковой автомобиль опрокинулся в кювет после столкновения с маршрутным микроавтобусом на территории Миасского городского округа, сообщают в региональном управлении ГИБДД

Аварию на дороге Миасс-Карабаш зафиксировали 16 сентября в 14 часов. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 55-летний водитель пассажирской «Газели» выбрал небезопасную скорость и не смог избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем Volkswagen Polo

«После столкновения Volkswagen выехал за пределы дороги вправо, съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате ДТП 28-летний водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажирка ГАЗ-322121 получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — уточнили в ГИБДД.

Напомним, ранее на трассе под Озёрском в столкновении с электроопорой погибла супружеская пара.